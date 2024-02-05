Кремль о «визите» Карлсона в администрацию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что американский журналист Такер Карлсон побывал в администрации президента, сообщают российские СМИ.

«Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь», — сказал Песков на брифинге.

О том, Такер Карлсон приехал в Россию 1 февраля, сообщили телеграм-канал Mash и РЕН ТВ. Говоря о целях приезда, журналист заявил «Известиям», что хотел посмотреть на Москву, «поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено». Корреспондент РИА Новости сообщил, что вечером 5 февраля автомобиль, на котором предположительно перемещается Карлсон, выехал из администрации президента.

Такер Карлсон — американский телеведущий консервативных взглядов, который долгое время работал на Fox News. Его уволили оттуда в конце апреля 2023 года. Карлсон известен поддержкой Республиканской партии, газета The New York Times назвала его «любимым ведущим» 45-го президента США Дональда Трампа.