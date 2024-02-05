Сын председателя азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкесии Ильхама Ахмедова, Кемал, открыл стрельбу на улице в республиканском центре вместе со своими друзьями, отмечая свадьбу друга.

«Кортеж из нескольких дорогих иномарок с азербайджанскими флагами остановился у ресторана, из него вышли 10 молодых людей, достали автоматы и пистолеты и начали стрелять. Перестрелка напугала местных.

В итоге Ахмедова и 9 его друзей задержали, составили протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции, материалы дела переданы в суд. Силовиков также заинтересовала деятельность местной диаспоры - центра «Одлар юрду», который насчитывает 1700 человек», - сообщают российские телеграм-каналы.