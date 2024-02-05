Сын Кочаряна обещает помешать Пашиняну

Сын экс-президента Армении, депутат парламента Левон Кочарян, считает неприемлемым действия властей страны по изменению Конституции. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Кочарян отметил, что фракция проводила отдельные обсуждения, однако не заседания на эту тему. Он считает, что власти пока прощупывают почву в связи с Конституцией, изучают настроения, вбрасывают темы.

«Для меня это неприемлемо. Они хотят закрепить на бумаге все то, что до сих пор делали. Делается попытка лишить нас права быть армянами, превратить Армению в просто территорию, где живут люди, главное - платят налоги. Попытки лишить права быть армянами, мечтать, стремиться к достижениям, к восстановлению исторической справедливости неприемлемы», - сказал Кочарян.

На вопрос о том, отказалась ли оппозиция от протестов и смирилась ли с происходящим, Кочарян ответил отрицательно. По его словам, все, что сделало «это правительство» (Никола Пашиняна) во главе со своим руководителем, - «трагедия, и не умещается в здравую логику». Кочарян не исключил возобновление «уличной борьбы». Он также заверил, что «сделает все, чтобы не допустить проведения референдума».