Россия разморозила северокорейские миллионы

Россия позволила Северной Корее получить доступ к мировой финансовой системе, а также разблокировала часть северокорейских активов, подпадавших под санкции ООН. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в разведках стран-союзников США.

Газета утверждает, что разрешение было дано в обмен на боеприпасы, которые используются в войне против Украины.

По данным The New York Times, российские власти позволили одному из финансовых учреждений разблокировать девять миллионов долларов из примерно 30 миллионов, замороженных в российских банках. Эти деньги Пхеньян, предположительно, потратит на покупку нефти. Кроме того, источники говорят, что Москва разрешила Пхеньяну открыть счет в банке на территории Южной Осетии.