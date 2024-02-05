Рада продлила военное положение в Украине

Верховная Рада приняла внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - до 13 мая. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Парламент утвердил указ президента... о продлении действия военного положения. За [проголосовали] 335 [депутатов]. С 14 февраля 2024 года на 90 дней. Соответственно, до 13 мая 2024 года. Также Рада утвердила указ президента... о продлении мобилизации», - написал он в Telegram-канале.