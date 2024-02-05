Атаки беспилотников обвалили нефтепереработку в России

По сравнению с декабрем 2023 года переработка сократилась на 1,4%.

Российские нефтекомпании в январе 2024 года снизили первичную переработку нефти почти на 4% год к году, до 747,9 тысячи тонн в сутки, сообщили источники «Коммерсанта», знакомые с отраслевой статистикой.

Помимо обычной причины — остановки НПЗ на ремонт на снижение переработки нефти повлияли атаки беспилотников, отмечает издание. Так Туапсинский НПЗ, работа которого останавливалась из-за атаки дронов, переработал в январе на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Переработка для всей «Роснефти» (без учета подконтрольной ей «Башнефти» и 50% в Ярославском НПЗ) сократилась на 10% год к году.

В феврале, пишет «Коммерсант», переработка может сократиться и на Волгоградском НПЗ «ЛУКОЙЛ», который в конце января был атакован беспилотником.

Снижение объема переработки, отмечает издание, связано не только с остановками НПЗ на плановый ремонт и атаками беспилотников, но и с обязательствами, которые Россия взяла на себя в рамках договоренностей с Саудовской Аравией об уменьшении добычи нефти.

Объекты на территории РФ, в том числе НПЗ, неоднократно становились целью атаки беспилотников. Так, напоминает Bloomberg, из-за атаки беспилотников в январе остановил работу терминал компании «Новатэк» в Усть-Луге (Ленинградская область), перерабатывающий стабильный газовый конденсат в нефтепродукты.