Халилов «помог» призывникам откосить от армии

Разоблачены незаконные действия лица, изготовившего фальшивые документы о получении высшего образования для представления в Габалинский районный отдел Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу с целью уклонения от срочной действительной военной службы.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Фуад Эльчин оглу Халилов изготовил для двоих жителей Габалинского района поддельные справки о якобы учебе в Университете Сакарья в Турции с целью уклонения от прохождения срочной военной службы в 2023 году и взамен получил от их родителей в разное время в общей сложности 6 300 манатов.

На основании собранных доказательств в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно) и 320.1 (незаконное изготовление и продажа официального документа) УК Азербайджана. Дело направлено в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.