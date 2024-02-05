Глава Евросовета: Что, украинцы должны защищаться водяными пистолетами?

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Европарламенте, что он шокирован призывами к миру в Украине и перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью российской территории.

«Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» - сказал он.

«Я погружаюсь в состояние глубокого шока, когда говорят о Луганске как о территории России. И это шокирует, территориальная целостность подтверждает, что Луганск - это Украина, что Крым - это Украина, - заявил Мишель. - Любые другие заявления шокируют».

Он полагает, что поставки оружия Украине – это моральный долг Европы, обязанность каждого европейца перед будущими поколениями. Ранее в ходе слушаний Мишель назвал каждый евро, потраченный на Украину, инвестицией в безопасность ЕС.