На улице Пушкина в Мингячевире некий гражданин взобрался на крышу четырехэтажного жилого здания и продемонстрировал намерение броситься вниз. Информация об этом поступила в МЧС.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники министерства.

Выяснилось, что на крышу взобрался Мушфиг Тахмазов (1989 г.р.). Сотрудники министерства отвлекли мужчину разговорами, а затем, поймав удачный момент, схватили его, не дав броситься вниз.