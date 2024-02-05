Сотрудники МЧС отговорили Тахмазова от рокового шага видео
На улице Пушкина в Мингячевире некий гражданин взобрался на крышу четырехэтажного жилого здания и продемонстрировал намерение броситься вниз. Информация об этом поступила в МЧС.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники министерства.
Выяснилось, что на крышу взобрался Мушфиг Тахмазов (1989 г.р.). Сотрудники министерства отвлекли мужчину разговорами, а затем, поймав удачный момент, схватили его, не дав броситься вниз.
February 6, 2024
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