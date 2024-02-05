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Инвестиционная компания PASHA Capital удостоена наград в двух различных номинациях всемирно известным финансовым журналом International Finance. PASHA Capital, имеющий самый высокий оборот на инвестиционном рынке Азербайджана, был признан International Finance лучшим в 2023 году в номинации Best fixed Income bonds-Azerbaijan 2023, а генеральный директор компании Джейхун Гаджиев – Best Emerging CEO - Mr. Jeyhun Hajiyev – Investments – Azerbaijan 2023. Журнал International Finance - это журнал о бизнесе и финансах премиум-класса, издаваемый британской компанией International Finance Publications Limited. Финансовые награждения, проводимые финансовым журналом, предназначены для продвижения и награждения запомнившихся финансовых организаций, демонстрирующих устойчивые бизнес-результаты в своей основной деятельности, а также гибкие бизнес-подходы, которые могут принести пользу региональным финансовым сообществам. Церемония вручения премии состоялась 18 января в Дубае. На церемонии PASHA Capital представлял руководящий состав компании.

Генеральный исполнительный директор инвестиционной компании Джейхун Гаджиев в своем заявлении в связи с награждением отметил, что «высокие показатели, представленные PASHA Capital в этом году, особенно рост активов и объем торгов, являются результатом кропотливой деятельности нашей команды роста, а также надежного сотрудничества, которое мы установили с инвесторами на протяжении многих лет. В 2023 году компания побила исторический рекорд, став крупнейшей инвестиционной компанией на рынке Азербайджана с оборотом более 20 миллиардов 417 миллионов манатов и долей рынка 42%. Награды, представляемые International Finance, являются символом постоянно растущих результатов для команды». Джейхун Гаджиев, сыгравший важную роль в создании инвестиционной компании PASHA Capital и разработке и утверждении Стратегии, отличается успешной деятельностью в инвестиционной сфере, инновационным подходом и лидерскими качествами, неизменно высоким уровнем обслуживания клиентов и принципом совершенства в операциях. Применяя модель управления, основанную на успешном опыте Джейхуна Гаджиева, компания добивается укрепления своих лидирующих позиций на рынках капитала. Таким образом, достигнутые положительные результаты еще больше повысили ответственность компании перед общественностью и клиентами. Так же, как руководитель компании, он определил в качестве главного приоритета поддержание наивысшего уровня обслуживания и внедрение новых инвестиционных решений в ближайшие годы.

Отметим, что за 2023 год оборот компании в BFB составил 5 млрд 397 млн манатов по государственным облигациям, 2 млрд 211 млн манатов по нотам Центрального банка, 12 млн 408 тысяч манатов по операциям репо, что позволило PASHA Сapital сохранить лидирующие позиции на рынках капитала Азербайджана. Кроме того, по корпоративным облигациям оборот компании составил 397 миллионов манатов. Также в прошлом году был зафиксирован оборот компании по торговым операциям на внешнем рынке в объеме 3 млрд манатов. Таким образом, PASHA Сapital определил в качестве главного приоритета поддержание наивысшего уровня обслуживания и доступности инвестиционных услуг для более широкого круга инвесторов в ближайшие годы.