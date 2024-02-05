Зурабишвили своим недоброжелателям: в отставку не уйду

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена досрочно покидать занимаемую должность из-за негативного отношения к ней действующего правительства, сформированного правящей партией «Грузинская мечта», передает Интерфакс.

«Возможно, кто-то надеется, что обиды и притеснения сломают меня, заставят отказаться от президентской клятвы и Конституции. Все это напрасно», - сказала Зурабишвили, выступая во вторник с ежегодным докладом в парламенте.

Президент Грузии предложила представителям оппозиции и властей начать консультации по евроатлантической интеграции Грузии на базе президентской администрации.

Разногласия между «Грузинской мечтой» и Зурабишвили начались в прошлом году, когда президент обвинила правящую партию и исполнительную власть в изменении политического курса с евроатлантической интеграции Грузии на сближение с Россией. В октябре прошлого года «Грузинская мечта» безуспешно попыталась начать процедуру импичмента Зурабишвили. Партия обвиняла ее в превышении президентских полномочий.