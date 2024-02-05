В Сенегале перенесли президентские выборы. Страну охватили протесты

Одна из оппозиционных групп назвала это решение «конституционным переворотом». Международное сообщество также обеспокоено ситуацией в Сенегале, одной из самых стабильных в Западной Африке.

Парламент Сенегала проголосовал за перенос президентских выборов на 10 месяцев, до 15 декабря. Они должны были состояться 25 февраля. BBC пишет, что этого добивался нынешний глава государства Маки Салл из-за спора вокруг правомочности некоторых кандидатов.

В информации BBC отмечается, что после получения независимости от Франции в 1960 году власть в этой стране передавалась мирно, посредством выборов. Сенегал никогда не переживал насильственную смену власти, в отличие от многих других государств региона.

Выборы в стране проводились всегда в срок, с тех самых пор, как в Сенегале была установлена президентская форма правления в 1963 году.

«Только Конституционный совет может отложить президентские выборы, и даже эта отсрочка строго регламентирована… Сегодня мы являемся свидетелями попытки спровоцировать конституционный государственный переворот, конституционный путч», — прокомментировал один из оппозиционных политиков Ги Мариус Санья.

В окончательный список возможных кандидатов вошли 20 человек. В январе Конституционный совет, который определяет, соответствуют ли кандидаты условиям, необходимым для участия, не допустил до выборов нескольких представителей оппозиции, что вызвало волну критики.

Сам Маки Салл обещает не принимать участие.

По Дакару после решения о переносе выборов прокатились протесты. В понедельник власти ограничили доступ к мобильным интернет-услугам.

Критики нынешнего президента предполагают, что Маки Салл, возможно, опасался, что премьер-министр Амаду Ба, которого он считает своим преемником, мог проиграть выборы.

Обозреватели опасаются, что страну могут охватить протесты и массовые беспорядки, что подорвет репутацию Сенегала как одного из самых стабильных западноафриканских государств.