Аргентина переносит посольство в Иерусалим

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента Аргентины Хавьера Милея за объявление о переносе диппредставительства страны в еврейском государстве в Иерусалим.

"Спасибо, президент Аргентины Милей, за ваше объявление о переводе посольства Аргентины в Израиле в Иерусалим", - подписал Кац в X фотографию, на которой запечатлено, как он встречает аргентинского лидера в аэропорту.