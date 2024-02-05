Подоляк назвал причину увольнения Залужного

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова Зеленского о возможной "перезагрузке" государственных руководителей, среди которых может быть и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Причиной возможного увольнения Залужного и ряда других руководителей советник ОП назвал "избегание стагнации и замораживания конфликта".

"Президент не может себе позволить, чтобы за два года войны была соответствующая стагнация, которую мы видим. Потому что это уже долгая война, ну два года. И это уже имеет соответствующие влияния на психоэмоциональное состояние людей. Не только в Украине, но и среди наших партнеров. Люди начинают уставать, разочаровываться, они не видят того, что будет в будущем. Не можем разрешить замораживания конфликта. Ведь это будет означать, что в РФ все сохранилось", – заявил советник ОП.