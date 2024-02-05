Скандальные заявления посла Ирана в Армении
Посол Ирана в Армении Мехди Собхани провел сегодня в Ереване пресс-конференцию, во время которой сделал ряд двусмысленных заявлений.
В частности, посол сказал, что для Ирана предпочтительнее дорога к Черному морю через Армению, а не через Азербайджан. По его словам, «Иран считает транспортный маршрут через Армению лучшим путем к Черному морю, в то время как для армянской стороны предпочтительнее дорога через Иран к Персидскому заливу». Он утверждает, что путь через Армению короче на два дня.
Собхани отметил, что в Армении до севера дорога налажена, а вот на пути к югу нужно еще многое сделать.
Говоря об инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Перекресток мира», посол заявил, что Тегеран поддерживает ее и считает, что открытие коммуникаций должно быть в интересах стран региона, с сохранением суверенитета вовлеченных сторон.
Собхани также заявил, что Иран считает отношения с Арменией стратегическими, служащими на благо стабильности Южного Кавказа и региона.
Коснувшись «Зангезурского коридора», посол сказал, что «позиция Ирана в этом вопросе очень ясна, и мы всегда ее подчеркивали: дороги должны быть под суверенитетом страны, по которой они проходят. Мы против изменения границ и геополитических изменений в регионе»
На вопрос, к каким действиям готов Иран, если Азербайджан «нападет» на Армению, посол отметил, что действия Ирана «зависят от позиции властей Армении».
Он также сказал, что Иран за «укрепление, усиление» Армении. На просьбу прокомментировать слухи о том, что Иран искусственно задерживал провоз индийского оружия по своей территории (чтобы самому установить военное присутствие в Армении), посол ответил: «Предпочту не комментировать слухи такого порядка».