Скандальные заявления посла Ирана в Армении

Посол Ирана в Армении Мехди Собхани провел сегодня в Ереване пресс-конференцию, во время которой сделал ряд двусмысленных заявлений.

В частности, посол сказал, что для Ирана предпочтительнее дорога к Черному морю через Армению, а не через Азербайджан. По его словам, «Иран считает транспортный маршрут через Армению лучшим путем к Черному морю, в то время как для армянской стороны предпочтительнее дорога через Иран к Персидскому заливу». Он утверждает, что путь через Армению короче на два дня.

Собхани отметил, что в Армении до севера дорога налажена, а вот на пути к югу нужно еще многое сделать.