Запущена новая поисковая система по судебной практике Верховного суда

В целях повышения качества правосудия в Верховном суде Азербайджанской Республики, обеспечения стабильности подхода к решению правовых вопросов в судах и формирования единой судебной практики была создана новая поисковая система по судебной практике.

Благодаря новой системе обеспечен доступ к постановлениям пленума Верховного суда, определениям коллегий, обеспечивающих единство судебной практики, важным с точки зрения единой судебной практики судебным актам и другим судебным актам по делам, рассматриваемым в кассационном порядке.

С помощью этой системы суды нижестоящих инстанций, а также широкая общественность с легкостью смогут ознакомиться с правовой позицией суда кассационной инстанции, сделав запрос по категориям, подкатегориям или иные запросы, связанные с конкретным предметом судебного спора по делам, рассматриваемым во всех коллегиях Верховного суда.

Пользователи, выполнив вход на официальный сайт Верховного суда (www.supremecourt.gov.az), смогут воспользоваться поисковой системой по судебной практике, войдя в раздел «Поисковая система».

Система поиска по судебной практике, созданная в Верховном суде, поспособствует формированию единой судебной практики, а также внесет существенный вклад в предсказуемость правосудия. В конечном итоге это послужит повышению удовлетворенности граждан.