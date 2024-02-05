Чемпионат Европы: Азербайджан, Грузия и Армения в одной группе

Сегодня в немецком Фрайзинге (Германия) состоялась жеребьевка молодежных и юношеских чемпионатов Европы по баскетболу 2024 года. Своих соперников узнали и сборные Азербайджана.

Мужская молодежная (U-20) сборная Азербайджана в чемпионате Европы дивизиона «B» в румынском городе Питешти сыграет в одной группе с Нидерландами, Великобританией, Португалией и Ирландией. Турнир пройдет с 12 по 21 июля этого года.

18-летняя сборная Азербайджана отправится в Эльбасан (Албания), где с 23 по 28 июля поборется в дивизионе «С» в одной группе с Молдовой, Арменией и Монако.

Женская сборная Азербайджана U-18 в аналогичном соревновании в Приштине (Косово) сыграет в одном квартете с Албанией, Грузией и Арменией. Соревнование пройдет с 23 по 28 июля.

Чемпионаты Европы U-16 в дивизионе «С» будут организованы в албанском Дурресе и в Гибралтаре. Юноши в Албании в турнире, который пройдет с 9 по 14 июля, будут соперничать с хозяевами, Мальтой и Молдовой. Девушкам в Гибралтаре в эти же сроки в соперники достались Кипр, Грузия и Армения.

Напомним, азербайджанские девушки в прошлом году выиграли чемпионат в дивизионе «С».

Всего в жеребьевке принимали участие 245 команд, представляющих 47 национальных федераций. Они примут участие в 16 различных соревнованиях в дивизионах «A», «B» и «С».