Саакашвили обратился к оппозиции

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предлагает оппозиции определиться с единым кандидатом в президенты республики на предстоящих в конце года выборах главы страны.

"Я приблизительно знаю, кто может стать кандидатом в президенты от оппозиции, но мне интересно и мнение других", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети.

Кроме того, он позитивно оценил выступление с ежегодным докладом в парламенте действующего президента страны Саломе Зурабишвили, особо отметив призыв в докладе к объединению всех прозападных сил в Грузии.

"Сегодняшнее выступление президента и создавшаяся в целом политическая обстановка подтвердили, что правление олигарха Бидзины Иванишвили исчерпало себя и на предстоящих парламентских выборах мы должны освободить Грузию из его когтей", - написал Саакашвили.

Ранее оппозиционные партии не раз заявляли, что в случае победы на предстоящих в октябре парламентских выборах они выдвинут Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.

Зурабишвили, выступая в парламенте, подвергла резкой критике правящую партию "Грузинская мечта" и ее основателя Иванишвили.