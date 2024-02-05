И ЦАХАЛ несет потери

Бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявили об уничтожении командного пункта израильской армии в городе Газа.

"Бригады аль-Кассама" минометными снарядами уничтожили командный пункт противника в районе Тель-эль-Хава на западе города Газа", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки.

Кроме того, боевое крыло ХАМАС утверждает, что его члены убили и ранили нескольких израильских военнослужащих, которые находились в здании в районе Эль-Хауз на западе города Хан-Юнис (юг сектора Газа). Как указывается в сообщении, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" уничтожили израильский военный бульдозер и танк "Меркава" на западе Хан-Юниса.