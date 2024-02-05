Во сколько обходятся России «шахеды»?

Россия закупает у Ирана беспилотники «шахед»-136 по цене $193 тыс. за штуку. При этом цена зависит от объема заказа. Об этом говорится в файлах иранской компании IRGC Sahara Thunder, продающей оружие РФ, доступ к которым получила группировка хакеров Prana Network.

Из документов следует, что стартовая цена одного «шахеда» составляла для России порядка $375 тыс. за дрон. Позже РФ получила скидку - при заказе 6 тысяч БПЛА цена за один Shahed-136 составила $193 тыс. При заказе 2 тысяч беспилотников - уже $290 тыс.

Также сообщается, что Россия намеревалась выпустить по иранской лицензии 6 тысяч беспилотников в течение 2,5 лет. Общая сумма контракта между странами составила порядка $1,75 млрд. При этом РФ расплачивается золотом.