На встрече состоялся обмен идеями по вопросам сотрудничества в рамках ТЮРКПА, а также подготовки к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 7 февраля нынешнего года.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял руководителя наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Османа Месте и других членов делегации, сообщил МИД АР.

Было подчеркнуто значение Межпарламентской ассамблеи СНГ как платформы, создающей условия для налаживания контактов между законодательными органами на пространстве СНГ.

В ходе встречи обсуждалась повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и СНГ, а также вопросы, связанные с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики.

***19:59



Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжаном Мином, находящимся с визитом в Баку для наблюдения за внеочередными президентскими выборами. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ШОС, а также вопросы, связанные с внеочередными президентскими выборами.

Генеральный секретарь ШОС поблагодарил за приглашение для наблюдения за внеочередными президентскими выборами и пожелал нашей стране успехов в организации выборов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.