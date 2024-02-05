Киев хочет тоннель за миллиард долларов

В Киеве планируют построить подземный тоннель для дополнительной связи между правым и левым берегом Днепра. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили проектирование данного маршрута.

По данным СМИ, тоннель может стоить сотни миллионов, если не миллиард долларов. Отмечается, что «местный бюджет это точно не потянет».