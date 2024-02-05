«Банановая схема» Индии и России

Российские власти запускают «банановую схему», чтобы решить проблему торгового дисбаланса с Индией, которая в 11 раз увеличила закупки нефти в РФ после начала войны, но ответного потока товаров на российский рынок так не запустила.

В январе из Индии в Россию отправилась первая партия бананов, сообщила во вторник пресс-служба Россельхознадздора. В ведомстве подчеркнули, что решение открыть российский рынок для индийских бананов было принято после долгих переговоров, и объемы поставок будут наращиваться.

«Следующая поставка запланирована до конца февраля», — сообщили в Россельхознадзоре.

Бананы должны залатать «дыру» в российско-индийском торговом балансе и, возможно, решить проблему зависших в Индии рупий, объем которых, по данным Reuters может достигать $39 млрд. Речь идет о деньгах, которые индийские НПЗ оплачивали российскую нефть, подчинившись требованию проводить сделки в национальных валютах. Однако вывести рупии из Индии оказалось невозможно: это запрещает местное валютное регулирование.

С конца 2022 года российские чиновники добивались от Индии ответных поставок в Россию, чтобы накопленные рупии можно было потратить. Индийскому правительству было предложено экспортировать в РФ технику — поршни, масляные насосы, катушки зажигания, бамперы, оборудование для текстильной промышленности, а также нити и краски и почти 200 товаров для металлургии. Но сдвинуть процесс с мертвой точки так и не удалось.

На пике — летом 2023 года — Индия закупала более 2 млн баррелей российской нефти ежедневно. К началу 2024 года поставки резко сократились — до 1,2 млн баррелей в день. При этом 14 танкеров с нефтью сорта Sokol Индия отказалась принимать в своих портах после того, как США ввели санкции против «теневого флота» Кремля.