Белый дом об условиях помощи Киеву

Администрация США не сможет продолжать военную помощь Украине без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях на поставки оружия Киеву, напомнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Без дополнительного финансирования на поддержку Украины Соединенные Штаты будут не в состоянии продолжать предоставлять военную помощь, по крайней мере в одностороннем порядке», — сказал чиновник.

Как ранее сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон, конгрессмены рассмотрят и проголосуют по законопроекту о выделении Израилю $17,6 млрд без предоставления новой помощи Украине.