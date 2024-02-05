Утвержден «Устав Карабахского университета». Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Согласно уставу, уставный фонд университета составляет 10 000 000 (десять миллионов) манатов.

Имущество университета формируется из уставного фонда, иного имущества, переданного ему учредителем, средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, в том числе полученных от платного обучения, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законом.