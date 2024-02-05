В Белгородской области село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА.

«Село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе», - написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.

Местные каналы сообщали, что в Волоконовке горит электроподстанция.

Реакция украинской стороны пока отсутствует.