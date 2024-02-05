Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 22:14

Избирательная кампания в США, и без того довольно замысловатая, получит на этой неделе совсем уже анекдотический поворот. Во вторник 6 февраля в штате Невада состоятся праймериз обеих партий — Республиканской и Демократической. А спустя два дня там же будут проведены и кокусы республиканцев. Haqqin. az уже объяснял, что принципиальная разница между праймериз и кокусами в Америки состоит в том, что на первых голосуют в бюллетенях, а на вторых победителя определит простое число пришедших на участок граждан. Так зачем же нужно было в Неваде проводить и то, и другое? Очевидный избирательный конфуз? Конечно. Но таких запутанных ситуаций в избирательном законодательстве США воз и маленькая тележка.

Прежде в Неваде проходили только кокусы. А в 2021 году там был принят закон, который потребовал проведения и праймериз, если там будут зарегистрированы несколько кандидатов. В начале кампании было 12 кандидатов от Республиканской партии (сейчас их осталось всего два), вот и решили проводить в этот вторник праймериз. А экс-президент и главный возмутитель спокойствия в стране Дональд Трамп сказал, что он будет участвовать лишь в кокусах. И послушное ему республиканское воинство в штате взяло под козырек. Было решено, что все 26 делегатов этих самых кокусов определит кандидата в президенты. Им стопроцентно станет Трамп, которому противостоит на кокусах единственный соперник, мало известный пастор из Техаса Райан Бинкли. Но это еще не весь абсурд ситуации. Наступающая на пятки Трампу Никки Хейли будет участвовать лишь в праймериз, а в кокусах нет. И она с большой дозой вероятности там выйдет победительницей, поскольку и у нее достойных конкурентов не будет. Правда, там ее ждет другая опасность. Избиратели Невады могут большинством голосов проголосовать «против всех кандидатов» (такая опция имеет в этом штате) и Хейли останется ни с чем. Но это маловероятно, а, скорее всего победителями будут все трое — Трамп, Байден и Хейли. И у каждого будет повод торжествовать.

Дональда Трампа уже никто не сравнивает, как в начале его первого мандата со слоном в посудной лавке. Он теперь – годзилла в стеклянном доме. С каждой неделей Трамп все активнее вмешивается во все дела страны. Он и прежде, будучи президентом самым решительным образом нарушал независимость законодательной власти от власти исполнительной. А сейчас как лидер партии стал напрямую отдавать приказы членам партии в палате представителей. И главным из них является — «Никаких пакетов помощи Украине!». «Трамп предал Украину», - пишет лондонская Financial Times. К Украине мы еще вернемся на этой неделе, когда в сенате пройдет голосование по законопроекту военной и другой помощи Украине, Израилю и смете на укрепление южной границы США. А сейчас о том, насколько плохи или нет дела в противостоянии с Трампом у Джо Байдена. Повод для сравнения прямой: у президента во вторник также праймериз в Неваде, которые, как ожидается, он выиграет с огромным преимуществом. И здесь еще одно явное противоречие нынешних выборов. По опросам большинства центров Трамп побеждает Байдена в случае их матча—реванша в пропорциях 46 процентов против 42.

Однако если взять избирателей, которым категорически не нравятся оба, то по опросу Quinnipiac University, Байден среди них опережает Трампа на шесть процентов, а если учесть еще и недовольных обоими кандидатами независимых избирателей, то уже на 12 процентов. То есть граждане из двух зол выберут Байдена. Такая ситуация напоминает выборы 2016 года, когда значительной части общества не нравились ни Трамп, ни Хиллари Клинтон, но не они определили исход — Трамп при всем негативном к нему отношении победил как кандидат, противостоящий политической системе, в которой жила Клинтон. На выборах 2020 года было все иначе. Там большинству больше нравился один кандидат — Джо Байден и он победил. Сейчас недовольство обоими, как ожидается, приведет к чрезвычайно низкой явке. И здесь преимущество Байдена среди тех, кто недоволен, может быть смягчено: у Трампа горячечные «ядерные избиратели», которые побегут на выборы, задрав портки. Но до этого еще целых 9 месяцев и все может измениться. А пока Байден на праймериз бьется за голоса те[, кто его поддержал в 2020, а теперь вроде бы отвернулся. Речь идет, прежде всего, о темнокожих и молодых избирателях. В минувшую субботу у Байдена были праймериз в штате Южная Каролина и там он победил с оглушительным счетом, набрав аж 96 процентов голосов избирателей-демократов. Такая цифра Трампу и не снилась.