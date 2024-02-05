Суд отказал Трампу в уголовном иммунитете

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за попытку отмены результатов выборов 2020 года, соответствующее решение вынес федеральный апелляционный суд, сообщает CNN.

«Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, обладая всеми средствами защиты, присущими любому другому обвиняемому по уголовному делу. Но любой иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — говорится в решении суда.



Решение приняла коллегия из трех судей единогласно. CNN отмечает, что Трамп может обжаловать решение в Верховном суде.

The New York Times отмечает, что суд впервые ответил на вопрос, могут ли бывшие президенты избежать привлечения к ответственности системой уголовного правосудия за то, что они совершили, находясь у власти.

Адвокаты Трампа настаивали, что политик обладает «абсолютным иммунитетом» от преследования, поскольку обвинения связаны с действиями, совершенными в то время, когда он был президентом.