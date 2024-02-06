У России на Купянском направлении огромное войско

ВСУ подтверждают, что Россия сосредоточила на Купянском направлении 40 тысяч военных. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш.

Он частично подтвердил информацию СМИ о сосредоточении в Харьковской области крупных сил, но заявил, что продвижения россиян на этом направлении нет.

"Если мы говорим об личном составе, то это не значит, что все эти 40 тысяч одновременно участвуют на передней линии столкновения. Это не так, это общее количество, которое включает и подразделения обеспечения, связных, медиков и многие другие. Конечно, это количество нельзя недооценивать, однако мы справляемся с ним уже довольно долгое время и продвижение на этом направлении не отмечено", – сказал глава пресс-службы.