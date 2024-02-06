Когда Украина будет производить свои «Байрактары»?

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству дронов в Украине. Предприятие будет производить беспилотники "Байрактар" модели ТВ2 или ТВ3. Об этом заявил глава компании Халук Байрактар агентству Reuters во время выставки вооружений в Саудовской Аравии. По его словам, завод строят под Киевом.

"Наш завод строится. (...) Нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство, и тогда мы перейдем к внутреннему оснащению, оборудованию и организационной структуре. Завод в Украине большой, мы планируем нанять около 500 человек", – сказал он.

Халук Байрактар подчеркнул, что новый завод сможет производить около 120 единиц аппаратов TB2 или TB3 в год. Эти планы идут полным ходом, и "ничто" не сможет их остановить.