Леонид Швец, автор haqqin.az 00:18

Владимир Зеленский издал указ №51, который в буквальном смысле запускает революционные изменения в военном деле. Президент Украины поставил задачу перед правительством и Генеральным штабом проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода войск и доложить соответствующие предложения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Комментируя в видеообращении это решение, Зеленский сказал: «Это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах и, очевидно, на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это также дроны. Сейчас список задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу». При всех выплывших в публичное поле разногласиях верховного главнокомандующего и главкома ВСУ, у Зеленского и Залужного, по всей видимости, единое видение победной стратегии для Украины.

Валерий Залужный в своих статьях сначала для The Economist, а недавно для CNN, подчеркивал, что «беспилотники, наряду с другим современным вооружением, являются едва ли не единственным инструментом выхода из позиционной формы военных действий, которая во времени невыгодна для Украины». По мнению главкома ВСУ, «основной вариант получения преимущества – овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных, быстро развивающихся средств». В 2023 году в Украине, по открытым данным, работало более 200 компаний, занимающихся производством БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов, 58 украинских производителей дронов получили госконтракт. В войска постоянно приходят новые партии БПЛА от зарубежных партнеров. Регулярно проходят встречи производителей беспилотных систем и пилотов из боевых подразделений, которые делятся своим опытом применения дронов на поле боя и высказывают свои требования к тактико-техническим данным изделий. На уровне правительства разработку и производство дронов курирует Министерство цифровой трансформации.