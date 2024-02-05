Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:33

Судя по комментарию главы МИД Турции Хакана Фидана на предложение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Анкара не собирается портить отношения с Россией из-за американских истребителей F-35. Предложение заместителя госсекретаря США вернуть Турцию в программу истребителей F-35 в обмен на отказ от ЗРК С-400 прозвучало после того, как Госдепартамент США одобрил запрос Анкары о продаже ей нескольких десятков модернизированных истребителей F-16, а также модернизацию старых истребителей этой модели, состоящих на вооружении ВВС Турции.

Напомним, что Анкара пыталась получить в этой сделке поддержку США, блокируя членство Швеции в НАТО. И когда парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Швеции в НАТО, Госдепартамент сразу направил на рассмотрение Конгресса сделку по продаже Турции истребителей F-16 и модернизации имеющихся самолетов на общую сумму 22 миллиарда долларов. Примечательно, что в тот же день Госдепартамент сбалансировал вооружение Анкары и Афин, направив в Конгресс запрос о продаже Греции истребителей F-35. Комментируя интервью Виктории Нуланд для турецкой службы телеканала CNN, Фидан сказал, что Турция предпочитает системы С-400 и не собирается от них отказываться. Напомним, что Турция была исключена из программы F-35 в 2019-2020 годах из-за приобретения С-400, поскольку платформа этого российского зенитно-ракетного комплекса была несовместима с системами НАТО, включая F-35.

После чего США, в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), ввели санкции против оборонной промышленности Турции. Любопытно, что ВПК Турции производил для F-35 около 900 деталей, включая центральный фюзеляж и дисплей кабины, а также, в соответствии с проектом, внес аванс в размере 1,4 миллиарда долларов. Сейчас Анкара добивается компенсации своих финансовых потерь. По мнению аналитиков, разрешение США продать Турции модернизированные истребители F-16 параллельно с продажей Греции истребителей F-35 может нарушить баланс гонки вооружений между Анкарой и Афинами в пользу греков. Дело в том, что по своим показателям истребители F-35 значительно превосходят даже модернизированный вариант истребителей F-16. Мало того, по мнению экспертов, по своим боевым характеристикам один истребитель F-35 может заменить двадцать модернизированных F-16. Похоже, разрешив продажу грекам истребителей F-35, американцы хотели вынудить Турцию пойти на компромисс и отказаться от российских С-400. Как известно, отношения между Турцией и Грецией были до недавнего времени довольно напряженными, аналитики не исключали даже военных действий.

В настоящее время напряженность несколько спала, однако перспективы усиления ВВС Греции за счет истребителей F-35, естественно, не могут не беспокоить Анкару. Тем не менее, судя по реакции Хакана Фидана, турки явно не намерены уступать и идти на компромисс. Почему же угроза военного усиления Афин не заставила Анкару отступить? Портал EurAsianTimes, специализирующийся на военных и стратегических исследованиях, пишет, что за исключение из программы истребителей F-35 Турция получила четырехступенчатую программу компенсаций. Во-первых, Анкара отклонила предложение США о передаче Украине комплексов С-400 для использования против российских самолетов. Во-вторых, пошла по пути нормализации отношений с Афинами. В-третьих, турки ведут переговоры о покупке истребителей Eurofighter 4-го поколения, очень близких по своим характеристикам к F-35. Таким образом, сочетание ЗРК С-400, модернизированного парка F-16, новых F-16 Block 70 и истребителей Eurofighter Typhoon (если сделка состоится) позволит Турции гарантировать военно-технологический паритет с греками. И, наконец, в-четвертых: Анкара продолжает демонстрировать значительные успехов во внутренней оборонно-промышленной базе, имея собственный истребитель-невидимку пятого поколения KAAN, массовое производство которого, как ожидается, начнется в конце 2020-х годов.