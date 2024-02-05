Белый дом о «плане Б» по Украине

Администрация американского президента Джо Байдена не готова говорить о наличии у нее «плана Б» на случай отказа конгресса одобрить законопроект о финансировании Украины и охране государственной границы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не собираюсь говорить об этом», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом пресс-секретарь добавила, что Белый дом продолжает настаивать на принятии документа. Как сказала Жан-Пьер, парламентариям необходимо проголосовать за уже существующую версию законопроекта.