Редакционная 01:05

Сегодня, 7 февраля, абсолютное большинство граждан Азербайджана сделают свой выбор в пользу Ильхама Алиева, поддержат его кандидатуру на пост президента страны и подтвердят тем самым доверие курсу и стратегии главы государства. Какие же факторы определяют столь единодушный выбор азербайджанского народа?

Сила удара по Азербайджану Если суммировать многочисленные публикации и исследования, посвященные деятельности главы государства, их общий смысл однозначен – как национальный лидер Ильхам Алиев полностью оправдал доверие своего народа, которое он ни по мелочам, ни по-крупному никогда не обманывал, неизменно говоря ему правду, какой бы горькой и непопулярной она ни была. На фоне современных политических лидеров, все чаще выступающих в роли оборотистых шоураннеров, которых, кроме личного политического рейтинга, ничего больше не интересует, Ильхам Алиев разительным образом отличается прямотой, жесткой, без заигрываний, констатацией фактов и аналитическим подходом к решению возникающих проблем. Такие вещи народ не может не замечать. Потому, собственно, и доверяет. Доверие к Ильхаму Алиеву связано еще и с сочетанием двух важнейших факторов – национальным вызовом, в ответ на который независимый Азербайджан восстановил границы своего национального Дома, и отношением к понятию «суверенитет», которое каждый азербайджанец впитал с молоком матери.

Хотя в сравнении с соседями по Евразии, Азербайджан – сравнительно небольшое государство, в регионе Южного Кавказа у него есть бесспорные преимущества как по территории, так и по численности населения. Проблема же заключалась в том, что на протяжение тридцати постсоветских лет эти преимущества не были реализованы ни в военном плане, ни в геополитической плоскости. Силу удара, нанесенного Азербайджану в процессе распада СССР и войны с Арменией, можно сравнить с ядерной бомбардировкой, последствием которой стали развал хозяйственных и кооперационных связей, гибель промышленного сектора, наконец, депопопуляция, в условиях которой миллионы азербайджанцев либо покинули страну, либо стали беженцами внутри собственного государства. Сохранилась лишь нефтегазовая составляющая, да и то отчасти - добыча на азербайджанских месторождениях требовала мощных инвестиций, которые в те десятилетия можно было получить только на внешних рынках. Для любого государства, любого политического лидера выбраться из такой социально-экономической ямы, диверсифицировать экономику и создать на базе природных и географических преимуществ сильное, процветающее государство - сложнейшая задача, требующая многолетних, концентрированных усилий всего госаппарата власти и руководителей на местах – от глав районов и начальников департаментов до министров и руководителей госкомитетов. Но именно это и сделал глава государства за годы нахождения у власти. И именно в этом подавляющее большинство азербайджанцев видят историческую заслугу Ильхама Алиева. От чего отказался Азербайджан. И во имя чего?! Впрочем, было бы в корне неправильно рассуждать о лидерских качествах нынешнего президента Азербайджана исключительно в категориях экономического роста. Вопрос в том, как решаются основные цели - создание суверенного пространства, реализация задач общегосударственной безопасности. И это на самом деле – самое главное. Ибо развитие социально-экономического пространства, рост частного благоденствия – все это задачи, зависимые от базового фундамента общей безопасности и суверенитета страны. Предлагаю в этой связи сравнить 8,3 процента ВВП Армении с 2,6 процента в Азербайджане.

Армения потерпела полный крах в национально-идеологической сфере, понесла тяжелое поражение в 44-дневной войне, практически сменила своего главного внешнеполитического суверена и донора… Зато имеет более чем восьмипроцентный рост ВВП за счет самого крупного из стран СНГ внешнего долга, многомиллионной помощи международных инфраструктурных банков и частных вспомоществований из-за рубежа на уровне отдельных граждан, которые шлют по сотне долларов в бюджет армянских семей… Хотим ли мы, как в Армении? Вопрос риторический. Или возьмем дружественную нам Грузию. В 2023 году рост ВВП в этой стране составил около семи процентов. Казалось бы, чем не повод порадоваться за соседей? Но что за эти годы изменилось у грузин в плане государственного строительства? Возможно, минувшие годы прибавили мудрости грузинскому руководству. Но разве Грузия стала сильнее, как государство, сумевшее, наконец, разрешить проблему своего суверенитета? Разве она смогла создать стабильно работающий аппарат государственного управления, способный реализовать долгосрочные стратегии в макроэкономике?

Наличие в Грузии принципов «соревновательной демократии», которые отмечают чиновники Евросоюза, никто не отрицает. Как, впрочем, и то, что принципы эти вполне могут оказаться монополизированными и управляемыми одной силой. Сегодня из всех трех государств Южного Кавказа только Азербайджан готов и может обеспечить своим соседям гарантии внешней безопасности. Никто не отрицает: можно иметь сильное государство и одновременно эффективно работающую систему демократического плюрализма. Но только когда за плечами десятки лет экономического благоденствия и высокой стратегической культуры, являющихся опорой выбранного порядка вещей. Если же волею исторических судеб государство было отправлено в глубокий нокдаун, то выбраться из него можно лишь одним путем - не меняя каждые пять лет стратегический курс, не позволяя внешним игрокам управлять своими внутриполитическими процессами, не давая им руководить активными социальными группами, финансировать уличные протесты и проводить другие эксперименты на благо «демократических преобразований». От этого пути Азербайджан отказался. И, как показала история, принял абсолютно верное решение. Тайна феноменального рывка Следует учесть, что в отличие от таких старых исторических лидеров Европы, как, например, Австрия, Азербайджан живет и развивается в условиях принципиально иных политических и идеологических парадигм. Все имперские и территориальные проблемы Австрии вкупе с ее врагами и конкурентами остались глубоко в прошлом столетии. И теперь эта правопреемница великой Австро-Венгрии может в качестве условных исторических процентов накапливать финансовые ресурсы, концентрироваться на изящной культуре, международном туризме, муниципальных проблемах...

Азербайджан же существует на другой планете, в иных стратегических и географических условиях, в сложнейшем окружении с юга, севера, с запада - критическом для сохранения стабильности любой страны. А если к тому же необходимо решать задачи восстановления суверенитета, то даже теоретически трудно себе представить, как такое вообще возможно. И тем не менее Ильхам Алиев сумел так настроить механизм государственной системы, что за двадцать лет его президентства Азербайджан сумел сделать поистине феноменальный рывок на пути создания независимого, сильного и процветающего государства. В ситуации, когда человечество готовится к новой мировой войне (точнее де-факто живет в условиях нового глобального военно-политического конфликта), приходится констатировать, что потенциал либерально-демократического глобалистского капитализма полностью себя исчерпал. Не по объему средств и возможностям инвестиций, а как модель глобального управления, которая больше не работает. И хотя часть ключевых технологий по-прежнему сосредоточена в передовых компаниях Запада, происходит беспрецедентно быстрое историческое перераспределение сил от Евро-Атлантической группы в пользу поднимающегося мирового большинства глобального Юга и Востока. К этому следует добавить, что технологические реплики становятся более популярны и эффективны, чем оригинальная продукция носителей передовых технологий. Это касается как военно-промышленного комплекса, так и автотранспорта и телекоммуникаций. В отличие от 1990-2000 годов, теперь уже не нужно искать себя в мировом разделении труда. Вполне достаточно сделать ставку на собственное национальное производство, позаимствовав на первом этапе технологические линии, чтобы в итоге выиграть. В частности, этот путь был выбран и для азербайджанского ВПК, и для комплекса производств несырьевой экономики.