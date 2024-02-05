Россия готовится к весеннему наступлению

Весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви.

Он отметил, что для весеннего наступления россияне подготовили до 60 тысяч военных и технику. Йиржи Шедиви подчеркнул, что "украинцам придется что-то делать, но это нужно решать уже сейчас".

По словам чешского генерала, Вооруженные силы Украины страдают от нехватки солдат, однако политики в Киеве откладывают принятие законопроекта об усилении мобилизации, поскольку опасаются утратить популярность.