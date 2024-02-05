Данилов считает, что в отставке Залужного нет ничего страшного

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил украинцев в эфире единого украинского телемарафона, что от возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного сразу не произойдет ничего страшного.

"Имейте в виду, что вечного ничего нет. Нет вечного президента, нет вечного главы наших Вооруженных сил, нет вечного спикера, вечного в мире ничего нет. Жизнь идет, ничего страшного в жизни от того, что один или другой, или три, четыре, пять, как президент сейчас думает, будут изменены. Ничего не произойдет сразу. Какие будут потом последствия? Давайте будем смотреть, давайте будем анализировать", - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.