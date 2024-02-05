Главы МИД Турции и Катара обсудили Израиль и ХАМАС
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, сообщает TRT Haber.
Турецкий дипломат обсудил со своим коллегой ситуацию вокруг рамочного соглашения, представленного Израилю и ХАМАС в результате усилий Катара и Египта.
Фидан подчеркнул поддержку Анкарой указанного соглашения.
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