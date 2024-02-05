Норвегия отказала в убежище бывшему «вагнеровцу»

Норвегия отклонила прошение бывшего наемника ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева о предоставлении убежища, однако он не будет депортирован, поскольку отправлять его обратно в Россию «слишком опасно», заявил его адвокат Брюнъюльф Риснес, передает Reuters.

По словам адвоката, Управление по вопросам миграции (UDI) мотивировало свой отказ тем, что Медведев служил в формировании, которое официально не являлось частью вооруженных сил РФ.

«Если бы он был солдатом российской армии, ему могли бы предоставить убежище в Норвегии, хотя он принимал участие в боевых действиях в Украине. Но поскольку группа "Вагнер" формально не входила в состав российских войск, норвежские власти считают, что он не может получить защиту как беженец», — уточнил Риснес. Адвокат добавил, что обжалует это решение.

Вместе с тем Медведеву был предоставлен временный вид на жительство, который нужно будет периодически обновлять. По словам Риснеса, власти Норвегии согласились не выдворять экс-наемника в Россию, поскольку там он «рискует быть наказанным за дезертирство и быть убитым "вагнеровцами"».

27-летний Андрей Медведев попросил убежища после бегства в Норвегию в январе 2023 года. Он утверждал, что воевал в Украине в составе ЧВК «Вагнер» в течение четырех месяцев, а затем дезертировал. В Норвегию он попал, перейдя через границу в районе поселка Никель в Мурманской области.

После задержания Медведев начал давать показания о военных преступлениях наемников. В частности, рассказал, что в ЧВК «Вагнер» функционировало специальное подразделение, ответственное за казни отказников, дезертиров и пленных украинцев. По его словам, под его командованием сражался и российский заключенный Евгений Нужин, которого убили кувалдой после возвращения из плена.

Позднее Медведева неоднократно задерживали в Норвегии, в том числе при попытке незаконно пересечь границу с Россией. В Осло против него возбудили уголовное дело за драку у бара и стычку с правоохранителями при задержании. В конечном итоге его оправдали по обвинению в нападении на полицейского, однако назначили условные сроки по делам о хулиганстве и ношении травматического пистолета в общественном месте.