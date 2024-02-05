Президент Азербайджана Ильхам Алиев , первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали на президентских выборах на избирательном участке №14 избирательного округа № 122 в городе Ханкенди.

В Азербайджане началось голосование на президентских выборах. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов объявил избирательные участки открытыми для голосования с 08:00.

За пост президента будут бороться кандидат в президенты от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от Партии национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от партии «Великий Азербайджан» - Эльшад Мусаев, от Партии единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Президент Азербайджана избирается на семь лет.

Информационный центр секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они проголосуют на 6 537 избирательных участках по всей стране. Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей. Из этих участков 6319 функционируют на постоянной основе, 218 – участки, созданные в посольствах, консульствах и постоянных представительствах Азербайджана в зарубежных странах, воинских частях, исправительно-трудовых и санаторно-лечебных учреждениях, на судах, плавающих под флагом Азербайджана в Каспийском море и мировых водах.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.