«Гроздья гнева»: сделка Израиля и «Хезболлы»

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» возьмут на себя обязательства по снижению напряженности на границе, об условиях соглашения планируют объявить США, Италия, Франция и Великобритания, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Эти страны опубликуют подробное изложение обязательств, которые согласилась взять на себя каждая сторона, но представители Израиля и «Хезболлы» не станут официально подписывать соглашение. По словам источников, вместе с условиями сделки будут объявлены экономические преференции для стимулирования экономики Ливана, чтобы «подсластить сделку для «Хезболлы».

Сделка будет основана на соглашениях «Гроздья гнева» (Grapes of Wrath) 1996 года.

Соглашение «Гроздья гнева» было заключено после одноименной израильской военной операции. Провести ее приказал премьер Шимон Перес в ответ на возросшую напряженность из-за ракетных обстрелов «Хезболлой» северных городов Израиля. По условиям соглашения, обе стороны согласились прекратить трансграничные нападения на гражданские объекты и воздерживаться от нападений на мирные населенные пункты. Был сформирован Мониторинговый комитет по реализации договоренностей, в его состав вошли представители США, Франции, Израиля, Ливана и Сирии.