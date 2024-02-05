В освобожденном городе Агдере проходит голосование на внеочередных президентских выборах. В городе создан избирательный участок №59 Тертер-Нафталан-Геранбойского избирательного округа №97. Всего на участке зарегистрировано 154 избирателя. За голосованием следят местные наблюдатели.

Голосование на внеочередных президентских выборах началось также в освобожденном от оккупации поселке Суговушан Агдеринского района. В созданном в Суговушанской средней школе избирательном участке №58 зарегистрировано 162 избирателя. Выборы на участке мониторят 15 местных наблюдателей.

Жители освобожденного города Физули, а также работающие здесь люди голосуют на трех созданных избирательных участках.

В освобожденном от оккупации Лачинском районе в избирательном округе №121 созданы 5 избирательных участков. Три участка расположены в городе Лачин, а остальные - в селах Забух и Горчу. Всего в Лачине зарегистрировано 6 020 избирателей. Число зарегистрированных наблюдателей составляет 65 человек.