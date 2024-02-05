Карабах голосует... Выборы президента Азербайджана; обновлено 09:45
В освобожденном городе Агдере проходит голосование на внеочередных президентских выборах. В городе создан избирательный участок №59 Тертер-Нафталан-Геранбойского избирательного округа №97. Всего на участке зарегистрировано 154 избирателя. За голосованием следят местные наблюдатели.
Голосование на внеочередных президентских выборах началось также в освобожденном от оккупации поселке Суговушан Агдеринского района. В созданном в Суговушанской средней школе избирательном участке №58 зарегистрировано 162 избирателя. Выборы на участке мониторят 15 местных наблюдателей.
Жители освобожденного города Физули, а также работающие здесь люди голосуют на трех созданных избирательных участках.
В освобожденном от оккупации Лачинском районе в избирательном округе №121 созданы 5 избирательных участков. Три участка расположены в городе Лачин, а остальные - в селах Забух и Горчу. Всего в Лачине зарегистрировано 6 020 избирателей. Число зарегистрированных наблюдателей составляет 65 человек.
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На избирательных участках Ханкендинского избирательного округа №122 началось голосование на президентских выборах.
Голосование началось и в Шуше. Здесь создан избирательный участок №124 избирательного округа №105 Шуша - Агдам - Ходжалы - Ханкенди. Избирательный пункт в здании средней школы №1 открылся в 08:00.
Всего на участке зарегистрировано 1 222 избирателя. За голосованием наблюдают 13 местных наблюдателей.
На избирательном участке Зангилан - Губадлинского избирательного округа №125 также началось голосование на президентских выборах. Избирательный участок создан в средней школе села Агалы Зангиланского района. Ожидается, что 971 избиратель придет сегодня на участок и проголосует за своего кандидата. Из 971 избирателя 603 - жители села Агалы, 31 - молодые люди, впервые принимающие участие в голосовании.