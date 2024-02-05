Пентагон: США поставляют Украине оружие

«Так что да, все еще есть некоторые возможности, которые поступят в Украину по мере завершения этих контрактов», — сказала она.

Киеву продолжает поступать американская военная помощь в рамках долгосрочных контрактов, рассчитанных на несколько лет. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Долгосрочные контракты, о которых Сингх говорила, отправляются Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Сингх также коснулась темы голосования в конгрессе по поводу помощи США зарубежным партнерам. «В обеих палатах [конгресса] есть горстка людей, которые не хотят, чтобы помощь отправилась Украине. Но, с другой стороны, мы знаем, что многие в Конгрессе поддерживают и понимают острую необходимость дать Украине то, что ей нужно для самозащиты. Так что у нас есть поддержка», — оценила представитель Пентагона.

В Конгрессе 7 февраля пройдет голосование по законопроекту, который предусматривает $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю и около $5 млрд — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США. Демократы поддерживают законопроект, но бывший президент Дональд Трамп и его сторонники выступают против.

Президент Байден признал, что законопроект не пройдет палату представителей, контролируемую республиканцами: «Почему? Простая причина. Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения». Байден пояснил, что Трамп скорее воспользуется этой проблемой для давления, чем решит ее, а конгрессмены обязаны проявить твердость и сделать «то, что правильно». «Кому они служат? Дональду Трампу или американскому народу?», — задался вопросом президент США.