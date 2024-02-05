Утром 7 февраля в Киеве и Киевской области были слышны звуки взрывов, сообщили в Воздушных силах Украины.

По словам очевидцев, в Киеве была слышна серия взрывов. Впоследствии мэр Виталий Кличко подтвердил информацию. По его словам, в Киеве работает ПВО.

В то же время Воздушные силы сообщают, что в направлении Киева продолжают двигаться российские ракеты. Еще группа ракет маневрирует над Хмельницкой и Львовской областями. Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что ПВО активно работает.

Утром 7 февраля в Харькове также прогремели взрывы. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, «в Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны».

В Воздушных силах добавили, что по Харькову бьют баллистическим вооружением. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине. Есть ли жертвы, не сообщается.