Ереван о встрече Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна

В Ереване допускают встречу спикеров парламентов Азербайджана и Армении в Швейцарии в марте, сообщили армянским СМИ в офисе председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна.

Ранее генсек Межпарламентского союза (IPU) Мартин Чунгонг заявил, что на полях следующей ассамблеи союза в марте планируется провести встречу спикеров парламентов Азербайджана и Армении.

В офисе Симоняна сообщили, что относительно встречи с 23 по 27 марта конкретного предложения пока не поступало. Однако «встреча в подобном формате может обсуждаться», сказали в пресс-службе.