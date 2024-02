Важный для россиян банк Китая прекратил работать с Россией

По их словам, китайский банк стал сообщать о прекращении отношений с компаниями из России на прошлой неделе. Решение было принято в преддверии китайского Нового года (10 февраля), за которым последуют длинные выходные. Это означает, что вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта. «Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок», — сказал владелец одной из компаний.

Другие китайские банки также ограничили финансовые отношения с российскими партнерами, утверждает источник «Ведомостей».

Chouzhou Commercial стал основным расчетным центром для российских импортеров из-за мягкого комплаенса и удобного географического расположения — его штаб-квартира находится в городе Иу, который является одним из главных логистических узлов экспорта из Китая в Россию.

С начала года китайские государственные банки ужесточили ограничения на работу с российскими клиентами, писал ранее Bloomberg. Не менее двух крупных банков начали проверку своих партнеров из России с целью разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсанкционным лицам. Ужесточение политики банков произошло после того, как США пригрозили ввести вторичные санкции против зарубежных кредитных организаций, которые будут уличены в причастности к поставкам для российского оборонно-промышленного комплекса. Из «большой четверки» китайских банков комплаенс ужесточили Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, уточнили источники «Ведомостей».