Али Асадов проголосовал на президентских выборах

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов проголосовал на внеочередных президентских выборах. Он проголосовал на участке №2 Сабаильского избирательного округа №7.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента будут бороться кандидат в президенты от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от Партии национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от партии «Великий Азербайджан» - Эльшад Мусаев, от Партии единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр секретариата ЦИК предоставит предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.