Сегодня в Азербайджанской Республике проходят президентские выборы. В выборах также приняла участие одна из старейших избирательниц, ветеран Второй мировой войны, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана 102-летняя Фатма Саттарова.

Проходящая лечение в Бакинском центре здоровья (БЦЗ) Министерства здравоохранения Фатма Саттарова проголосовала на избирательном участке, созданном в БЦЗ.

Ветеран Второй мировой войны Фатма Саттарова имеет большие заслуги в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана. Также Фатма Саттарова награждена орденом «Истиглал».