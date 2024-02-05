Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю, который накануне прибыл в Киев, пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

«Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги.

Это ежедневная реальность отважного украинского народа, с тех пор как Россия начала свою незаконную агрессию», – написал Боррель в соцсети Х, прикрепив к публикации фото из укрытия.