Польша подняла военные самолеты во время атаки России

Во время ракетной атаки России по Украине 7 февраля Польша подняла свою авиацию. Об этом заявляет польское командование.

Сообщается, что из-за интенсивной деятельности дальней авиации РФ, связанной с ракетными ударами по Украине, в Польше были активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Руководство страны следит за ситуацией и принимает соответствующие меры.