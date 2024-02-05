Никки Хейли проиграла «кандидату против всех»

Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, последняя из республиканцев, борющаяся с Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом на выборы 2024 года, потерпела поражение, набрав на первичных выборах в штате Невада меньше голосов, чем строка в бюллетене «против всех». Об этом информирует The Moscow Times со ссылкой на данные Edison Research.

Трамп не участвовал в этих праймериз из-за конфликта внутри Республиканской партии и призывал своих сторонников отметить строку «против всех».

В четверг в Неваде состоятся альтернативные внутрипартийные первичные выборы, «кокус», на которых Трамп баллотируется, а Хейли нет. Это голосование определит, за какого кандидата выступят 26 делегатов от Невады на предвыборном съезде Республиканской партии США в июле.

Одновременно действующий президент Джо Байден с большим отрывом победил на праймериз Демократической партии в этом же штате, получив около 90%.